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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 15:09 BJT

〔法国数据〕8月制造业PMI降至49.3,显示复苏动能後继乏力

* 法国8月综合采购经理人指数(PMI)初值升至53.6,7月终值为53.2

* 法国8月服务业采购经理人指数(PMI)初值升至56.1(预估为53.5,7月终值为54.2)

* 法国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至49.3(预估为49.7,7月终值为50.5)

路透巴黎8月23日电---一项采购经理人调查显示,法国8月制造业活动为逾两年来首度萎缩,进一步显示,法国经济正大幅放缓.

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