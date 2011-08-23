〔法国数据〕8月制造业PMI降至49.3,显示复苏动能後继乏力

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 法国8月综合采购经理人指数(PMI)初值升至53.6,7月终值为53.2
* 法国8月服务业采购经理人指数(PMI)初值升至56.1(预估为53.5,7月终值为54.2)
* 法国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至49.3(预估为49.7,7月终值为50.5)
路透巴黎8月23日电---一项采购经理人调查显示,法国8月制造业活动为逾两年来首度萎缩,进一步显示,法国经济正大幅放缓.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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