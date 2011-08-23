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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 11:46 BJT

《外汇动态》美元兑菲律宾披索在费波纳奇回档位附近获得支撑

0333 GMT---美元兑菲律宾披索PHP=PDSP在42.35披索左右寻获支撑,该价位约是本周稍早涨势的50%费波纳奇回档位,当时对菲国央行购买美元干预汇市的警惕情绪,推高了美元兑披索.

稍早,杠杆基金、宏观账户与银行间投机客将美元压低至42.34披索,但不愿再进一步抛售.

一欧洲银行交易员表示,42.35水准存在强劲买需,不确定是否来自菲律宾央行.

美元兑披索目前报42.39,日内跌0.1%.(完)

--编译 隋芬; 审校 张荻

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