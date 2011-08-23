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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 11:45 BJT

《全球市场》亚洲股市小幅走升,金价再创纪录新高

* 金价在每盎司1,910美元上方再创纪录

* 日经指数升0.1%,MSCI除日本外亚太股指涨1.2%

* 美国原油价格升0.6%至每桶84.90美元

* 欧元兑美元在1.4380附近承压

路透新加坡8月23日电---亚洲股市周二上涨,追随隔夜美股的温和升势;但亚股月内仍为深度下跌.黄金在每盎司1,910美元上方再创纪录新高,因投资者仍对全球经济状况感到忧心.

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