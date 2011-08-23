《全球市场》亚洲股市小幅走升,金价再创纪录新高

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 金价在每盎司1,910美元上方再创纪录
* 日经指数升0.1%,MSCI除日本外亚太股指涨1.2%
* 美国原油价格升0.6%至每桶84.90美元
* 欧元兑美元在1.4380附近承压
路透新加坡8月23日电---亚洲股市周二上涨,追随隔夜美股的温和升势;但亚股月内仍为深度下跌.黄金在每盎司1,910美元上方再创纪录新高,因投资者仍对全球经济状况感到忧心.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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