〔表格〕瑞士7月贸易顺差扩大至28.25亿瑞郎,实质出口上升4.8%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月23日电---瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士7月实质出口上升4.8%至166.49亿瑞郎.
另外,瑞士7月贸易收支为顺差28.25亿瑞郎,6月修正後为顺差17.73亿瑞郎.
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2011年7月 2011年6月 2010年7月
进口 13,824 14,071.1 14,054
出口 16,649 15,843.8 16,773
顺差 2,825 1,772.6 2,719
注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.
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--编译 高琦; 审校 隋芬
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