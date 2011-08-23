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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 14:12 BJT

〔表格〕瑞士7月贸易顺差扩大至28.25亿瑞郎,实质出口上升4.8%

路透8月23日电---瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士7月实质出口上升4.8%至166.49亿瑞郎.

另外,瑞士7月贸易收支为顺差28.25亿瑞郎,6月修正後为顺差17.73亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2011年7月 2011年6月 2010年7月

进口 13,824 14,071.1 14,054

出口 16,649 15,843.8 16,773

顺差 2,825 1,772.6 2,719

注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.

欲览声明全文,请点击:(www.ezv.admin.ch/aktuell/medien/index.html?lang=de).(完)

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--编译 高琦; 审校 隋芬

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