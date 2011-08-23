〔中国汇市〕人民币兑美元继续窄幅波动,大幅升值後盘整以等待方向

* 人民币中间价继续略有走强,即期汇价继续窄幅波动

* 经历前期大幅升值後,即期汇价偏强盘整以等待方向

路透北京8月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘即期汇价继续窄幅波动.人民币中间价则略有走强,经历了前期的大幅升值後,即期汇价于略偏强水平盘整,以等待方向.

"今天fixing(中间价)离昨天不远,即期汇价比较平静,就在中间价下面波动."上海一外资银行交易员称.

他并称,前期人民币大幅升值後,开启盘整走势;唯有中间价给出新的指引後,即期汇价窄幅波动的局面才会被打破.

北京时间12:04,人民币兑美元即期报6.3968元,上日收盘价为6.4013元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3987元,上日中间价为6.3997元.

美国副总统拜登周一称,美国将继续敦促中国允许人民币升值,但也明确表示预计未来一年还无法实现这点.[nCN1916453]上述外资行交易员点评称,纵有海外压力持续存在,但预计未来一两年内,人民币汇改还会渐进、可控,不会出现大幅度的一次性升值.

8月汇丰中国制造业PMI初值为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,但仍然处于荣枯分水岭50下方.[ID:nCN1915335] 上海一大型银行交易员称,国内经济定会着陆,区别只会在软硬着陆之间,故其认为年内人民币大幅升值的可能性不大.

北京时间12:04,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2790/60,上日尾盘为6.2780元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3725/55元,上日尾盘报6.3730元.

东京汇市早盘,欧元周二小幅走高,但若欧元区制造业数据显示下行风险偏多,欧元仍可能承压.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)