〔日本财政〕政府寻求2012年度削减预算支出10%,以防财政情况恶化

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月23日电---日本政府周二决定,要求各部门把2012年度预算中的可自由支配支出较今年削减10%,以防止公共财政恶化和实现限制总体支出及新债发行规模的目标.
政府还同意把9月30日作为提交初步预算申请的截止日期,比上年度推後一个月,因为各部门必须首先为灾後重建工作编制第三个追加预算.
首相菅直人的内阁已经同意把不计偿债成本的整体支出保持在71万亿(兆)日圆(9,250亿美元),把新债发行规模限制在44万亿日圆左右,均与本财年相同.
但是,菅直人将在数日内辞职,而新任首相必须进行平衡,一方面要遵守财政纪律,同时还要考虑执政的民主党要求推迟财政痛苦的呼声.
财务省一名官员表示,新内阁可能在9月中旬以前确定比较具体的预算指南,届时部分支出计划可能有所改变.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。