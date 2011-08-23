〔日本财政〕政府寻求2012年度削减预算支出10%,以防财政情况恶化

路透东京8月23日电---日本政府周二决定,要求各部门把2012年度预算中的可自由支配支出较今年削减10%,以防止公共财政恶化和实现限制总体支出及新债发行规模的目标.

政府还同意把9月30日作为提交初步预算申请的截止日期,比上年度推後一个月,因为各部门必须首先为灾後重建工作编制第三个追加预算.

首相菅直人的内阁已经同意把不计偿债成本的整体支出保持在71万亿(兆)日圆(9,250亿美元),把新债发行规模限制在44万亿日圆左右,均与本财年相同.

但是,菅直人将在数日内辞职,而新任首相必须进行平衡,一方面要遵守财政纪律,同时还要考虑执政的民主党要求推迟财政痛苦的呼声.