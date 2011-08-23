〔东京美债〕公债价格在新债标售前下滑,市场等待美联储主席讲话

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月23日电---美国公债价格周二在亚洲市场下滑,因美国和亚洲股市上扬引发少量抛盘.今日稍後将迎来两年前美国公债标售.
不过美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五在杰克森霍尔会议讲话前,市场观望情绪浓重.
美国本周将标售990亿美元公债,市场人士集中精力调整仓位.美国财政部今日1700GMT将标售350亿美元两年期公债.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。