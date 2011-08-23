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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 12:14 BJT

〔东京美债〕公债价格在新债标售前下滑,市场等待美联储主席讲话

路透东京8月23日电---美国公债价格周二在亚洲市场下滑,因美国和亚洲股市上扬引发少量抛盘.今日稍後将迎来两年前美国公债标售.

不过美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五在杰克森霍尔会议讲话前,市场观望情绪浓重.

美国本周将标售990亿美元公债,市场人士集中精力调整仓位.美国财政部今日1700GMT将标售350亿美元两年期公债.

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