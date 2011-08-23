〔香港个股〕保华建业2.2亿美元入股美国传奇影业与华谊兄弟合资公司

路透上海8月23日电---香港保华建业(0577.HK)近日宣布,拟通过配售股份筹资约20亿港元,其中以17.199亿港元(约2.205亿美元)入股美国传奇影业与中国华谊兄弟(300027.SZ)的香港合资公司--传奇东方.

保华建业入股传奇东方後,占後者50%权益,原有股东传奇影业和华谊分别占40.1%和9.9%股份.传奇东方获注资後,每年将会拍摄1-2部以中国历史、神话或文化为题材的英语影片,并经过华谊兄弟和华纳兄弟分别在中国和海外发行.

保华建业公告显示,将委托瑞银UBSN.VX香港公司配售27.4亿股,并授予其额外增发至多4.4亿股的选择权;同时保华建业将向私募股权投资公司汇友资本配售3.6亿股,并授予6,000万股超额配售权.这两笔共计31亿股(不含超额配售5亿股)的配售价格均为0.65港元.

美国传奇影业是美国好莱坞相当知名的独立制片公司,其代表作包括与华纳兄弟合拍的盗梦空间及蝙蝠侠之暗夜骑士等;而华谊兄弟则是中国最大的民营电影公司,开展国际化战略和进入英语片市场是其今年的重要举措.

保华建业周二早盘收报0.78港元,与上日持平;过去一个月微跌约1.3%.(完)