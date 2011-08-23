〔香港个股〕保华建业2.2亿美元入股美国传奇影业与华谊兄弟合资公司

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月23日电---香港保华建业(0577.HK)近日宣布,拟通过配售股份筹资约20亿港元,其中以17.199亿港元(约2.205亿美元)入股美国传奇影业与中国华谊兄弟(300027.SZ)的香港合资公司--传奇东方.
保华建业入股传奇东方後,占後者50%权益,原有股东传奇影业和华谊分别占40.1%和9.9%股份.传奇东方获注资後,每年将会拍摄1-2部以中国历史、神话或文化为题材的英语影片,并经过华谊兄弟和华纳兄弟分别在中国和海外发行.
保华建业公告显示,将委托瑞银UBSN.VX香港公司配售27.4亿股,并授予其额外增发至多4.4亿股的选择权;同时保华建业将向私募股权投资公司汇友资本配售3.6亿股,并授予6,000万股超额配售权.这两笔共计31亿股(不含超额配售5亿股)的配售价格均为0.65港元.
美国传奇影业是美国好莱坞相当知名的独立制片公司,其代表作包括与华纳兄弟合拍的盗梦空间及蝙蝠侠之暗夜骑士等;而华谊兄弟则是中国最大的民营电影公司,开展国际化战略和进入英语片市场是其今年的重要举措.
保华建业周二早盘收报0.78港元,与上日持平;过去一个月微跌约1.3%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。