《外汇动态》银行间投机客作空美元/韩元,进口商逢低买入

0425GMT--银行间投机客受韩国股市大涨激励买入韩元KRW=KFTC,但美元兑韩元料在1,078附近的近两日低位获得支撑,且料在区间交投.进口商因结算需求逢低买入美元兑韩元.

美元兑韩元下跌0.4%至1,079.7,本月稍早一波升势的38.2%费波纳齐回档位在1,078.1,该水准附近也是日线图一目均衡云区的上端,即美元兑韩元的另一道支撑位.

"随後可能会出现反弹行情.我也想增加美元空仓,但要等到其他人空头回补推动美元反弹的时候,"一位驻首尔的外资银行交易员表示.

外资继续买入韩国公债期货,买超7,062亿韩元(6.516亿美元),远超韩国股市上的卖超854亿韩元.韩国股市.KS11上涨3%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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