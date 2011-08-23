《外汇动态》银行间投机客作空美元/韩元,进口商逢低买入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0425GMT--银行间投机客受韩国股市大涨激励买入韩元KRW=KFTC,但美元兑韩元料在1,078附近的近两日低位获得支撑,且料在区间交投.进口商因结算需求逢低买入美元兑韩元.
美元兑韩元下跌0.4%至1,079.7,本月稍早一波升势的38.2%费波纳齐回档位在1,078.1,该水准附近也是日线图一目均衡云区的上端,即美元兑韩元的另一道支撑位.
"随後可能会出现反弹行情.我也想增加美元空仓,但要等到其他人空头回补推动美元反弹的时候,"一位驻首尔的外资银行交易员表示.
外资继续买入韩国公债期货,买超7,062亿韩元(6.516亿美元),远超韩国股市上的卖超854亿韩元.韩国股市.KS11上涨3%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。