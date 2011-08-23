《日本政经焦点》首相菅直人即将辞职,民主党内各派展开继任角逐

* 菅直人首相将在8月30日辞职--经济财政大臣

* 日本将迎来五年内第六位新首相

* 财相和前外相在新首相候选人之列

* 下届政府亦或短命

路透东京8月23日电---日本经济财政大臣与谢野馨周二透露,首相菅直人可能在8月30日辞职,其继任者将面临核危机善後和一系列经济难题的挑战.

前日本外务大臣前原诚司周一决定角逐民主党党首,日本五年来第六次首相之争拉开大幕.

前原诚司参选,大大降低了日本财务大臣野田佳彦的胜算.二人在民主党内的支持者存在交集,谁在下周当选控制日本众议院的民主党党首,都将自动成为日本首相.

日本新的领导人将不得不应对日圆飙升威胁出口的问题,并要加大3月地震海啸灾後重建和结束福岛核电站危机的力度,同时努力控制公共债务,解决人口老龄化造成的社会问题.

然而市场日益担心,面对国会参众两院分别由朝野掌控,以及因政见分歧和个人积怨而陷于四分五裂的执政党,新首相的表现恐怕难以超越前任.

"东北地区问题的解决以及日本的振兴,都需要一个稳定的政府采取大胆果断的决策,但这种可能性非常非常低."哥伦比亚大学教授Gerry Curtis说.他认为新一届政府可能仍然短命.

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菅直人的选民支持率已降至20%以下,他在6月承诺待某些工作完成後将离职.预计一些关键的法案本周将获得通过,民主党将于8月29日选定菅直人的继任者.这些法案中有一项是关于推动发展太阳能等可再生能源利用,已于周二在众议院一个小组获得了批准.

**竞争激烈**

前原诚司是一位国家安全问题专家,他对中国不断增长的军事实力发出警告,近期他将对抗通缩作为其政策考虑的重中之重.日本媒体称,他将在周二稍晚宣布加入竞逐.

54岁的野田佳彦原本希望前原诚司支持自己接任首相.尽管菅直人认为日本未来不应依靠核电的看法得到公众的支持,但他仍因3月危机时应对不力而受到批评.

由于反对党控制了众议院,能够阻止法案的通过,因此如何赢得反对派的支持,将成为民主党内部角逐中的一个重点.另一个重点则在于是否以及何时增税用于支应东北地区重建和不断膨胀的社会福利开支.

野田佳彦对记者表示,他没有退出竞争,但没有对前原诚司的挑战发表进一步评论.

"我将专注于完成财务大臣职责,及处理重要法案和日圆升值,"野田佳彦称.

至少还有另外五位议员正考虑角逐日本首相职位,包括69岁的农林水产大臣鹿野道彦.

鹿野道彦当选议员11次,他的政策立场模糊,但他有可能赢得希望由老将主政的支持票.

鹿野道彦也有望赢得前民主党干事长小泽一郎,以及小泽盟友前首相鸠山由纪夫的支持.小泽和鸠山分别领导民主党内两个最大派系.(完)