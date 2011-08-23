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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 13:10 BJT

〔表格〕新加坡7月CPI较上年同期上涨5.4%,增幅较6月加速

路透新加坡8月23日电---新加坡统计局周二公布:

* 新加坡7月消费者物价指数(CPI)经季节调整後较前月上升0.6%,路透调查预估为上升0.45%

* 7月CPI较上年同期上升5.4%,路透调查预估为上升5.0%

表格如下:

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月

月率(%)* 0.6 0.4 0.6 0.0 0.3 0.0 1.3 0.9

年率(%) 5.4 5.2 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 4.6

* 为经季节调整. (完)

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--编译 杜明霞;审校 白云

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