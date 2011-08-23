〔投行观点〕德银下调中国今年GDP增幅预期,由此前的9.1%下调到8.9%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月23日电---德意志银行大中华区首席经济学家马骏日前发布报告,将中国2011年的GDP增长预测从原先的9.1%下调到8.9%,并称未来1-2年内,欧债问题的传导是全球金融体系和经济所面临的最大风险.
报告并将中国2012年GDP增长预测从原来的8.6%下调到8.3%,出口增长预测从原先的15%下调到11%,同时考虑到大宗商品价格下降的影响,将2012年中国CPI同比增长的预测值从3.5%下调到2.8%.
在基准利率方面,德银维持之前的预测不变,即一年期定期存款的基准利率将一直维持在3.5%,"我们认为如果欧美经济只是有所减速(而非衰退)的话,国内货币政策明显转向宽松的可能性并不大."报告称.
汇率方面,报告认为最近几周出现的升值加速的情况只是短期现象,未来人民币升值速度可能随出口增速下降而放缓,并将2012年底的人民币兑美元的汇率预测值从6.08下调到6.12.
报告指出,如果欧美经济确实陷入衰退,中国经济可能面临更大风险.欧美经济的减速或衰退对中国的影响最主要通过贸易、大宗商品价格和投资信心三个渠道.
报告预计,如果欧美二次探底,中国将不得不采取一定的刺激政策.但即使下一轮欧美经济衰退与08-09年一样严重,中国新一轮的刺激政策在规模上不应该也不太可能超过上一轮的一半.
马骏并认为,新一轮的刺激政策不能再以投资基础设施为主,而应该以推动消费为主线,同时适当支持中小企业、保障房、服务和农业等结构性薄弱环节.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。