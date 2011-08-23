《企业看点》--8月23日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月23日电------以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 印度报纸Business Standard援引一位公司高管报导,印度最大的上市地产商DLF(DLF.NS)计划在截至2012年3月底的本财年,削减债务250-300亿印度卢比(5.47-6.56亿美元).[ID:nL4E7JN0LO]

* 英国金融时报报导,英国MWB Business ExchangeMBE.L最大股东收购该公司的企图陷入悬而未决境地,此前其与主要独立投资者的协议到期.[ID:nL5E7JM29K]

* 中国国内媒体援引泰康人寿董事长陈东升称,泰康人寿拟在三年内实现"A+H"股上市.高盛集团(GS.N)持有泰康人寿的12%股份.[ID:nCN1916753]

* 英国每日电讯报报导,一位神秘买家已提出以15亿英镑收购Charter InternationalCHTR.L的建议,可能击败MelroseNYN.L的购并企图.[ID:nL5E7JN00I]

* 一家本地报纸周一报导,瑞士信贷集团CSGN.VX将收购巴西投资基金Hedging-Griffo剩馀的近50%股份,将其转变为瑞信在巴西独资拥有的资产管理平台.[ID:nN1E77L06D]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)