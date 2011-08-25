〔中国基金〕销售新规将实施,独立销售机构和外资行积极备战

路透上海8月25日电---中国基金销售管理的新办法10月起即将实施,包括外资银行和独立销售机构等在磨拳擦掌,争取能在开闸之际夺得领跑的有利位置.

据多位业内人士透露,诺亚财富(NOAH.N)、东方财富(300059.SZ)、展恒理财、咨询机构朝阳永续及好买基金等机构,及和讯网等部分门户网站都对申请第三方基金销售牌照有浓厚的兴趣;而汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和花旗(C.N)等外资银行的中国公司亦在积极准备中.

"银行销售渠道太拥挤了,个人感觉,新进来的机构应该有一些商机."国金证券分析师张宇认为.

中国证监会此前已发布了新版《证券投资基金销售管理办法》,从10月1日开始正式实施,符合条件的机构可在10月之後提出基金销售业务资格申请.

新办法不仅将外资银行中国法人银行明确列入可申请业务资格的名单中,还放宽了独立基金销售机构的准入资格,令基金行业的第三方销售成为可能.

目前基金的销售渠道仅有银行、券商和基金公司直销三条渠道.在中国,目前由清一色国内银行组成的银行渠道占比超过六成,其中,工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行和交通银行(3328.HK)(601328.SS)占据大部分市场份额.

但在海外市场,第三方销售机构是基金的最大销售渠道.据国内媒体此前报导,美国第三方销售机构的比重占到70%,英国的占比在55%以上.

**开拓新市场新客户**

诺亚财富相关人士表示,"公募基金的第三方销售可以开辟新的市场,开拓新的客户资源.这些客户将来有可能成为我们其他理财产品的客户."

东方财富7月公告称,将对全资子公司上海东方财富投资顾问公司增资4,900万元,後者将负责公司第三方理财产品销售与服务平台项目具体建设和运营管理工作.

不过基金咨询机构---上海泽奔商务咨询研究总监张浩川并不看好第三方销售的盈利前景.他说,"银行仍然是主要的销售渠道,它作为最终支付结算方,不可能放弃基金销售的巨大利益."

他指出,第三方销售的公司从投资者收取咨询费的可能性不大,而如果从基金收费,则需要先掌握大量的客户资源.所以第三方销售公司目前还没有找到一个非常成熟的盈利模式.

确实,对于手上已积累大量高端客户的机构而言,获得第三方基金代销牌照後,其盈利模式只是由原先的分佣转为独享销售佣金,盈利压力有限.但若是需要平地起步,恐怕就要经过3-5年的投入和培育期後才能见到盈利曙光.(完)