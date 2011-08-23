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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 14:17 BJT

〔电信产业〕中国7月移动通讯总用户达到逾9亿人,较上月增长逾1%

路透香港8月23日电---来自全球最大的手机市场中国的三家电信运营商数据显示,7月移动通讯用户总数量升至9.1653亿户,较上月增长1.08%.

中国最大的移动运营商中国移动(0941.HK)周一称,截至7月份,公司的总用户数升至6.2185亿户,其中3G用户为3,760万户.[ID:nCH0075007]

中国第二大电信运营商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)公布,移动通信总用户增至1.8374亿户,包括2,582万3G用户.

中国电信(0728.HK)用户数量增至1.1094亿户,其中包括2,356万3G用户.(完)

--编译 洪曦;审校 王冠中

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