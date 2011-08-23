〔电信产业〕中国7月移动通讯总用户达到逾9亿人,较上月增长逾1%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月23日电---来自全球最大的手机市场中国的三家电信运营商数据显示,7月移动通讯用户总数量升至9.1653亿户,较上月增长1.08%.
中国最大的移动运营商中国移动(0941.HK)周一称,截至7月份,公司的总用户数升至6.2185亿户,其中3G用户为3,760万户.[ID:nCH0075007]
中国第二大电信运营商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)公布,移动通信总用户增至1.8374亿户,包括2,582万3G用户.
中国电信(0728.HK)用户数量增至1.1094亿户,其中包括2,356万3G用户.(完)
--编译 洪曦;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。