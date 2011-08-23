更正:〔国际油市〕布兰特原油升向每桶109美元,因利比亚战事继续

(更正:因原文有误,第五段受访者机构名称应为"Purvin & Gertz")

路透新加坡8月23日电---布兰特原油价格周二升向每桶109美元,因利比亚战事持续进行,同时市场预期美国原油库存下降.

效忠利比亚领导人卡扎菲(格达费)的部队周二仍在该国首都的黎波里与反对派交战,周一看来似乎将结束的战事仍持续.

部份市场人士有些意外战事还在持续.布兰特原油周一下挫,因市场预期战事将快速结束,利比亚很快就能恢复石油出口.

0521GMT,洲际交易所(ICE)布兰特原油10月期约LCOc1上涨0.33美元,报每桶108.69美元.美国10月原油期货CLc1上涨0.62美元至每桶85.04美元.

"利比亚可能要几个月才能开始出口原油,"能源咨询机构Purvin & Gertz主管John Vautrain称.

"我认为周一时市场涌现不少兴奋情绪.不过(利比亚)整个国家还没有完全平息下来,还没有一个有序的政府.有许多东西尚不完善."

利比亚主管石油的前任高级官员周一表示,该国数月後将能够恢复部分石油生产,不过完全恢复到战前水平需要18个月之久.

布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R低于每桶24美元,上周五曾触及26.69美元的纪录高位.

美国原油库存减少料将导致价差进一步收窄.根据路透周一初步调查结果,美国原油库存预计将减少,因进口下降.周度库存数据将于周三公布.(完)