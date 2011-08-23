《SAFT专栏》卡扎菲政权倒台或给困境中的全球经济一丝转机

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft; 编译 李春喜/蔡美珍

路透阿拉巴马州8月23日电---对于利比亚人民,卡扎菲(格达费)政权的倒台迟到了约40年,而从全球经济的角度来看,这却来得正是时候.

卡扎菲的统治显然已经结束,周一反对派占领首都的黎波里时他下落不明.这将会缓解能源价格上涨的压力,尤其对于遭受沉重打击的部分南欧地区,最终可能帮助欧洲央行(ECB)或美国联邦储备理事会(美联储,FED)扫清进一步放宽货币政策的障碍.

周一利比亚反对派占领的黎波里之後,欧洲指标布兰特原油期货一度下跌3%,结算价下跌约1%.而美国原油期货上涨约0.33%.

利比亚原油产量约占全球的2%,尤其是意大利的主要石油供应国.尽管专家警告称,利比亚恢复石油生产和出口可能还需要一段时间,但濒临倒台政权对设施的大肆破坏活动目前看来不太可能发生.政权更替使利比亚有可能比以往更积极地进行石油生产和勘探.但利比亚腐败和吃回扣现象丛生,难说这种现象是否会出现改善,如果真的出现改善,则长期来看产油量有增长的希望.

能源价格降低对于困境中的全球经济无疑是件好事.汽油和取暖费用高涨限制了消费者需求,遭受重创的南部欧元区国家更是难以承受,这些国家正在陷入缩减支出和经济萎缩的恶性循环.

诚然,利比亚所能产生的影响很小,尤其是考虑到全球经济面临的根本性挑战.汽油价格降低,可能会使米兰和美国小石城(Little Rock)的消费者受益,但却无助于改善意大利银行业者的资产状况,对支撑美国房价的作用更是微乎其微.