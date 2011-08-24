〔中港个股〕中国人寿称未来外部融资将持续成为充实资本金主要手段

路透北京8月24日电---按市值计全球最大人寿保险公司--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)周三表示,未来外部融资将持续成为中人寿充实资本金、补充偿付能力及优化资本结构的主要手段.

中人寿提供的新闻稿并称,2011年下半年,公司将加快期交业务发展,并继续以传统型和分红型产品为重点.

中国人寿周一公告称,目前正在考虑次级定期债务发行及厘定相关细节,并将尽快提交董事会审议有关议案.

据汤森路透旗下IFR上周五报导,中国人寿正在计划总额至多300亿元人民币的次级债发行.该期次级债年限暂定为10年期,附第五年末发行人赎回权.

该公司周二晚间公布,2011年上半年净利下滑28%,因市场动荡打击其投资收益.[ID:nCN1918567](完)