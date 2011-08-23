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债券 | 2011年 8月 23日 星期二 14:24 BJT

〔欧元债市〕德债盘初持稳,受到经济数据疲弱的预期支撑

路透伦敦8月23日电---德国公债价格周二盘初持稳,因市场预期将有更多黯淡的经济数据出炉,令欧元区高负债国家的增长忧虑加剧,从而支撑公债价格.

周二稍晚将公布欧元区制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值,路透访问的分析师预计,制造业将出现萎缩ECON.

同日还将公布德国ZEW投资者景气调查数据,料也将大幅下滑,因主权债务危机忧虑而承压.

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