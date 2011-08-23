〔泰国经济〕依旧具有动能,但通胀仍构成挑战--央行总裁张旭州

路透曼谷8月23日电---泰国央行总裁张旭州表示,经济仍具有动能,但通胀依旧是一项挑战,如果失去控制有可能导致问题.这支持了泰国周三将再次升息的预期.

"尽管利率已上调了一段时间,但是鉴于通胀加剧,实际利率仍为负值,约为负0.65%,"张旭州周一稍晚时在一研讨会上表示.

过去一年来,泰国央行已八次上调指标利率---一天期附买回利率THCBIR=ECI,从1.25%的历史低位上调到目前的3.25%.

多数分析师认为,泰国央行周三将再度升息25个基点以应对通胀压力,因新政府寻求推动成长和提高工资.

张旭州称,七名委员组成的利率决策委员会将权衡通胀和全球不确定性的风险."

泰国央行的目标是将不计入能源和新鲜食品价格的核心通胀率保持在0.5-3.0%区间内,并制定政策实现这一目标.

张旭州表示,泰国经济料将按预期成长,因消费和民间投资稳定增长.

"我们仍认为泰国经济今年可能成长4.1%,明年为4.2%,接近全部潜力."他说.

张旭州表示,新政府支持经济增长的政策将会带来挑战,因这料将提升通胀.(完)