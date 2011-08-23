〔中港个股〕民生银行称上半年地方融资平台贷款馀额比年初下降50亿元--高层

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月23日电---中国第七大上市银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)称,截至6月底地方融资平台贷款馀额为约1,721亿元人民币,比年初下降50亿元.
民生银行授信评审部主管在其业绩说明会上称,该行地方融资平台贷款目前为止资产质量较好,都是地市级别以上,现金流覆盖情况也比较好."几乎没有逾期和坏账发生."
该行上周二公布业绩显示,上半年净利按年升57%,至139.18亿元,优于市场预期;而之前根据汤森路透综合七名分析师的预测,上半年净利均值为128亿元.(完)
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--发稿 谢衡; 撰写 张胜男; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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