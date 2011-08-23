〔中港个股〕民生银行称上半年地方融资平台贷款馀额比年初下降50亿元--高层

路透北京8月23日电---中国第七大上市银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)称,截至6月底地方融资平台贷款馀额为约1,721亿元人民币,比年初下降50亿元.

民生银行授信评审部主管在其业绩说明会上称,该行地方融资平台贷款目前为止资产质量较好,都是地市级别以上,现金流覆盖情况也比较好."几乎没有逾期和坏账发生."