〔中国金融〕银监会强调严禁信贷资金进入股市,及银行为企业债券担保

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月23日电---中国银监会主席刘明康周二强调,银监会严禁信贷资金进入股市,并禁止银行为企业债券提供担保.
他在银监会系统内部讲话中称,银监会"禁止银政、银信(农村信用社)、银信(信托)、银担之间的不当合作,提高风险监管有效性."
他指出,银监会在加强持续监管的同时,坚持采用并不断改进事前结构化限制性监管措施,降低不同金融市场、行业、地域的风险传染性;坚持关注银行体系与非银行体系间的控股和防火墙建设,并加强信贷的前瞻性管理,建立银行国别风险管理制度.
此外,银监会还重视通过金融服务助推实体经济结构优化调整和加快发展方式转变,执行好差别化的房贷政策，严控资产价格泡沫.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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