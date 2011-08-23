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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 14:44 BJT

〔中国新债〕中国生物技术集团下周二将发行16亿元中期票据,期限三年

路透上海8月23日电---中国生物技术集团公司周二公告称,将于下周二(30日)簿记建档发行

16亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国生物 24 16 3 8/30簿记建档 兴业银行 AA+ 8/31 9/1

技术集团 交通银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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