〔澳洲股市〕大幅收高2.2%,中国数据提振资源类股反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本8月23日电---澳洲股市周二大幅收高2.2%,因8月汇丰中国制造业PMI初值数据降低对中国经济硬着陆的担忧[ID:nCN1915335]後,资源类股反弹.
BlueScope Steel(BSL.AX)大幅反弹13%,提振大盘.
据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高91.1点至4,173.4点.(完)
--编译 李富强;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。