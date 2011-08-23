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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 14:42 BJT

〔澳洲股市〕大幅收高2.2%,中国数据提振资源类股反弹

路透墨尔本8月23日电---澳洲股市周二大幅收高2.2%,因8月汇丰中国制造业PMI初值数据降低对中国经济硬着陆的担忧[ID:nCN1915335]後,资源类股反弹.

BlueScope Steel(BSL.AX)大幅反弹13%,提振大盘.

据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高91.1点至4,173.4点.(完)

--编译 李富强;审校 白云

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