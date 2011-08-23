〔背景资料〕日本首相菅直人的位置可能由谁接替

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月23日电---日本首相菅直人在任时日无多,此前日本经济财政大臣与谢野馨周二透露,菅直人可能在8月30日辞职,这将为日本选出五年内的第六任首相创造条件.
以下是可能的继任人选及其政策立场:
**野田佳彦**
日本财务大臣野田佳彦是菅直人系列政策提议的支持者,其中包括:通过财政改革来削减巨额公共债务的努力,以及将消费税上调5%等等.
去年9月,野田佳彦监督实施了日本六年来的首次外汇干预,以阻止日圆快速升值.今年3月,应野田佳彦请求,七国集团(G7)在日本遭遇地震、海啸与核灾打击後,对汇市进行联合干预.随着日圆兑美元升向纪录高位,野田佳彦在本月再次下令干预汇市.
野田佳彦并未响应菅直人对未来放弃核能的呼吁,他在本月接受杂志采访时说,最佳选项是重启已通过安全检查的反应堆.
野田佳彦近期重申,日本那些在二战後被盟国特别法庭裁定为战犯的战时领导人,根据日本国内法律并非"战犯".他本月还在杂志中表示,中国快速发展的军事力量以及不断扩张的军事区域,对周边国家构成严重危险.
野田佳彦热衷柔道运动.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。