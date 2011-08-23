〔背景资料〕日本首相菅直人的位置可能由谁接替

路透8月23日电---日本首相菅直人在任时日无多,此前日本经济财政大臣与谢野馨周二透露,菅直人可能在8月30日辞职,这将为日本选出五年内的第六任首相创造条件.

以下是可能的继任人选及其政策立场:

**野田佳彦**

日本财务大臣野田佳彦是菅直人系列政策提议的支持者,其中包括:通过财政改革来削减巨额公共债务的努力,以及将消费税上调5%等等.

去年9月,野田佳彦监督实施了日本六年来的首次外汇干预,以阻止日圆快速升值.今年3月,应野田佳彦请求,七国集团(G7)在日本遭遇地震、海啸与核灾打击後,对汇市进行联合干预.随着日圆兑美元升向纪录高位,野田佳彦在本月再次下令干预汇市.

野田佳彦并未响应菅直人对未来放弃核能的呼吁,他在本月接受杂志采访时说,最佳选项是重启已通过安全检查的反应堆.

野田佳彦近期重申,日本那些在二战後被盟国特别法庭裁定为战犯的战时领导人,根据日本国内法律并非"战犯".他本月还在杂志中表示,中国快速发展的军事力量以及不断扩张的军事区域,对周边国家构成严重危险.