“拜登套餐”火爆京城

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月23日电---美国副总统拜登在北京访问期间曾就餐的“姚记炒肝”餐厅吸引了大批顾客，他们点名要拜登品尝过的炸酱面和其他饮食。
拜登一行五人上周四在“姚记炒肝”点了五碗炸酱面、10个包子、拌黄瓜、凉拌山药、拌土豆丝和两瓶可乐，共花了79元人民币。
这家小餐馆的工作人员说，拜登来过後，小店炸酱面销量大增，很多人点名要“拜登套餐”，菜单上暂时还没有这个名词，不过“姚记炒肝”打算很快加上去。
“美国副总统拜登像普通顾客一样，到我们餐厅吃午餐，我们就像接待普通远道来宾一样招待了他，”这名工作人员对路透电视表示。
“我们没给他任何折扣或优惠。”
这家餐厅近日爆满，甚至排起长队，这家餐馆不得不增雇人手。
“我从内蒙古来北京，出租车司机告诉我这家餐馆很有名，因为美国副总统几天前来过，”一位30岁的游客吴先生说。“我们特意来尝尝他吃的东西。”(完)
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。