分析：中美力图增强互信 避免严重外交争端

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/成都8月22日电---美国副总统拜登访华期间，在北京的一场中美篮球友谊赛中发生了斗殴事件，但事态并未蔓延。对中美而言，鉴于当前的经济和政治形势，双方即便有外交争议，也会避免升级为全面对抗。

中国3.2万亿美元的外汇储备中，美元资产占了差不多三分之二，此外中国明年十八大後领导层将更替，眼下中国领导人希望借拜登此行释放出一个重要信号：虽然美国经济遇到了问题，但中国并没打算给美国实力念“讣告”。

全球市场本已惶恐不安，中美双方明显都不想再雪上加霜。明年两国政府均面临更替，美国将举行总统大选，中国则将迎来十八大。

北京大学国际关系教授朱锋称，眼下在中国有许多不同的看法，有的人认为美国正在没落，而领导层认为，虽然美国经济遇到了困难，但未来将好转。

他认为，拜登此次访华是一次深思熟虑的安排，旨在向外界释放明确信号：中国认为美国并未没落，相信美国能克服眼前的困难。

尽管拜登此次访华整体上宾主尽欢，但乔治城大学男篮与中国八一火箭队友谊赛中的斗殴事件，还是为此蒙上了阴影。

随同拜登访问的一名美国高官称，中美双方显然形成了共识，即在明年领导层更替之际，如何管理双边关系将变得更复杂，并且是头等重要的大事。

中国国家副主席习近平此次全程陪同拜登。

奥巴马政府官员表示，美方希望与习近平建立起信任，此行达到了这样的目的。

另一名随同拜登访问的美国官员称：“显然，他们在这几天里加深了对彼此的了解，知道对方的动力和限制在哪里。”

中美双方在人权、台湾问题以及南海问题方面均存在争议，但多位分析家和官员均称，目前中美双方都不愿意发生争端。

对中国而言，最敏感的当属台湾问题。去年中国猛烈抨击奥巴马政府批准对台军售。

奥巴马政府目前在考虑又一宗对台军售，但消息人士告诉路透，美国即便向台湾出售武器，也不会包括中国最反对的F-16新型战机。

拜登此行还谈到了“中美两国集团”(G2)的提法，他说：“我希望这不会给他国留下沙文主义的印象，但中美共同成功，将让全世界受益。我认为，这是全球经济稳定的关键。”

南海争议可能成为两国关系的一个导火索。但智库德国马歇尔基金会研究人员斯默尔(Andrew Small)认为，中美双方都希望将这些争端放到次要位置。

斯默尔说：“在某个层面上，会呈现类似G2的关系，以及达成控制紧张关系的协议。但与此同时，暗地里还是会有许多的纷争，尤其是在亚太区。”

有分析人士指出，美方可能认为，这种G2的提法，能鼓励中国在国际事务中更愿意通融，但在中国，由于普遍自信中国崛起，因此可能助长认为北京应该更为强硬的看法。

中国社科院最近一项研究报告显示，45.9%的受访者认为中国政府在与美国打交道时应该更坚守原则，41.3%的受访者认为应该更灵活一些。

美国国际战略研究中心的格拉瑟(Bonnie Glaser)说：“显然，甚至在美国债务上限纷争和欧洲债务危机前，中国民众就已经在说，金融危机冲击西方国家，中国(与西方)的差距正在缩小。”

她说：“他们越来越大声地说，美国变得日益疲弱，中国可以保卫自己的核心利益。”(完)