〔中国债市〕人民币利率互换小幅波动,利率倒挂现象愈发突出

路透上海8月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周二小幅波动.一年期央票收益率止升企稳,极大地削弱市场加息预期,长端微幅下行.而高位盘整的资金价格,继续支撑短端品种报价.IRS市场利率倒挂现象(短端利率高于长端)愈发突出.

"曲线还是倒挂,快到10个点了."北京一银行交易员表示.

她并指出,外围经济走势欠佳,加之央票发行收益率企稳,长端品种上涨动力不足;短端方面,国电电力可转债冻结资金将于明日解冻,但时下资金情况规律难寻,短端利率下行空间料将有限.

银行间市场主要回购利率周二继续走高.交易员预计,月底将近,银行备款压力加剧,长期品种利率月底前仍面临上涨压力.[ID:nCN1917489]

北京另一银行交易员亦指出,可转债因素化解後,资金走势仍难判断,"看情况,(紧张资金面)到底能缓和到什麽程度很难讲."

央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率止升企稳,此举极大地平复了市场对升息的担忧情绪.[ID:nCN1914467]

对于最新公布的汇丰PMI指数,由于基本符合预期,尚未对市场造成影响.

汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰PMI预览"的8月初值数据为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,显示中国制造业活动仅略微降温,暂缓此前三个月连续恶化的态势.[ID:nCN1915335]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.8840/4.0060 3.7717/3.8558 3.7033/3.7850 3.7050/3.7867 3.6675/3.9288

周一 3.6757/3.7957 3.6850/3.7683 3.6733/3.7650 3.6800/3.7617 3.6683/3.9542

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变动 +0.2083/+0.2103 +0.0867/+0.0875 +0.0300/+0.0200 +0.0250/+0.0250 -0.0008/-0.0254

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)