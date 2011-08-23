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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 14:59 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元和高收益货币受中国PMI数据提振走高

0634GMT---欧元/美元EUR=上涨0.2%触及日内高位1.4393美元,因8月汇丰中国制造业PMI初值数据提振风险货币.[ID:nCN1915335]

澳元/美元AUD=D4和新西兰元/美元NZD=D4表现出众,分别上涨约0.8%,但是一些投资者在欧元区PMI数据公布前进一步推高汇价持谨慎态度,因市场预期数据可能显示欧元区制造业和服务业放缓.

美元/日圆JPY=大体持平于76.75日圆.欧元/瑞郎EURCHF=R持平于1.1352瑞郎,风险偏好小幅上升打压对避险货币瑞郎的需求.避险货币的上行空间受当局干预汇市的担忧限制.

主要货币大体持平,因投资者等待美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五的讲话.(完)

--编译 李富强; 审校 高琦

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