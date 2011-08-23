〔中国股市〕沪综指收升1.5%创一个半月最大单日涨幅,加息预期缓解

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月23日电---中国股市沪综指周二收扬1.5%,因周边市场深跌後全面反弹,且今日央票发行收益率走稳缓解市场加息预期.不过今日成交依然低迷,分析人士认为,在加息担忧尚未完全消除之前,市场仍缺乏做多动力.
沪综指.SSEC收报2,554.019点,涨38.156点或1.52%,创逾一个半月来最大单日涨幅,此前为7月4日的1.937%.但沪市A股成交额今日则继续萎缩至629亿元人民币,创逾13个月新低,此前低位为去年7月16日的558亿.
国都证券分析师张翔表示,大盘五连跌後技术上出现止跌走势,且昨晚海外市场表现稳定亦提振今日大盘反弹.不过短期看,市场反复震荡格局没有改变,短线仍将在2,500-2,600点区间震荡.
中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率止升企稳,缓解了市场的加息预期.[ID:nCN1914467]但成交金额的萎缩显示市场尚无法完全消除对加息的担忧.
"大家仍主要关注政策面动向,在加息担忧没有消除前市场仍缺乏明显做多动力."他称.
同时,他并指出,尽管今日公布的汇丰PMI初值小幅反弹,但对市场并没有太大影响,因目前中国经济增速仍处于放缓态势当中,未来还需更加关注欧美应对债务危机对中国出口的影响.
汇丰(HSBC)周二公布8月中国制造业采购经理人指数(PMI)预览初值数据为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,暂缓此前三个月连续恶化的态势,但仍处于荣枯分水岭50下方.[ID:nCN1915335]
美国股市周一小幅收涨,之前连跌四周,在无刺激买盘动因的情况下,投资者对冒大风险犹豫不决.同日,欧洲股市亦从上周大跌中反弹.[.NCN][.EUCN]亚太股市周二亦全面反弹上扬.
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,821.6点,涨1.54%,成交量为202,624手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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