〔中国债市〕上海清算所9月1日起开办短融的登记结算业务--公告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月23日电---中国银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)周二刊登公告称,将于9月1日起开办短期融资券的登记结算业务.
业内人士指出,托管机构变更对市场交易并无影响,而同为交易商协会管辖范围的中期票据,未来也有可能托管至上海清算所.
"以後中票也有(托管至清算所的)趋势,他们都是央行的",华南一银行交易员称.
上海清算所于2009年底成立,此前主要承担了创新型金融产品的登记结算业务,包括被称为中国版CDS(信用违约互换或掉期)的中国银行间市场信用风险缓释合约(CRMA)信用风险缓释凭证(CRMW),以及超短期融资券(SCP).(完)
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--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。