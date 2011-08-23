〔中国债市〕上海清算所9月1日起开办短融的登记结算业务--公告

路透上海8月23日电---中国银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)周二刊登公告称,将于9月1日起开办短期融资券的登记结算业务.

业内人士指出,托管机构变更对市场交易并无影响,而同为交易商协会管辖范围的中期票据,未来也有可能托管至上海清算所.

"以後中票也有(托管至清算所的)趋势,他们都是央行的",华南一银行交易员称.

上海清算所于2009年底成立,此前主要承担了创新型金融产品的登记结算业务,包括被称为中国版CDS(信用违约互换或掉期)的中国银行间市场信用风险缓释合约(CRMA)信用风险缓释凭证(CRMW),以及超短期融资券(SCP).(完)

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