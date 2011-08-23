〔中国票据市场〕转贴利率延续缓升态势,信贷规模调控抑制机构收票

路透上海8月23日电---中国票据市场转贴利率周二延续缓升态势.虽然央票发行收益率持平缓和了市场的升息预期,但因监管部门对信贷规模的严格管控,有意愿收票的机构仍然寥寥,加之临近月末,出票机构渐多,促使买断价格继续走高.

华东一银行交易员称,"一直以来,票据市场主要还是规模的问题,现在各个银行都不太愿意收票."

他表示,目前市场上6个月期限银票月息达到7.6%左右,已经大大高于同期银行贷款利率6.56%,但由于银行机构的信贷规模不足,它们想收也没有空间,这种情况在未来一段时间很可能还会延续.

中国央行公开市场周二招标发行的30亿元人民币一年期央票,收益率持平于3.5840%.上周该期限央票发行收益率上调一度引发升息预期,而此次招标结果则极大地平复了市场对升息的担忧情绪.[ID:nCN1914467]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.6134/8.1145 8.967/8.4495 9.465/8.6724

上日 8.6074/8.0895 8.966/8.4390 9.465/8.6724

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变动(bp) 0.6/2.5 0.1/1.05 0/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价小涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5498%,较上日的6.5311%小涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1545/3.0905 3.2939/3.2367

上日 3.1451/3.0651 3.2766/3.2106

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)