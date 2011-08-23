〔新加坡经济〕7月通胀加速,暗示货币政策将维持从紧

路透新加坡8月23日电---新加坡7月通胀加速,该国央行维持从紧货币政策、并允许本币升值的压力增加,尽管经济放缓.

新加坡统计局周二公布的数据显示,7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升5.4%,高于6月的5.2%,亦超过接受路透访查的11名分析师的预估.[ID:nCN1917551]

自今年1月通胀触及5.5%之後,7月数据是最高的.

"新加坡金融管理局10月将面临困难的决策.他们面对衰退,同时通胀接近峰值,"美银美林分析师Chua Hak Bin说.

"我认为新加坡金管局不会像之前的衰退期间那样采取中性立场."他补充说.

新加坡金管局当前的政策立场是允许本币升值,以削弱输入型通胀,而且一些分析师之前预计,新加坡金管局可能因为经济成长和出口减弱而放慢本币升值速度.

新加坡金管局7月将2011年通胀预估从3-4%调升至4-5%.

坡元兑美元今年迄今以来已经上涨6.2%,是表现最佳的亚洲货币之一.

鉴于其经济的开放性质,新加坡通过汇率来管理货币政策.

新加坡金管局在上次于4月发布的半年度货币政策声明中,允许坡元立即升值,并称将继续令坡元以稍快于通常的速度升值.(完)