〔新加坡经济〕7月通胀加速,暗示货币政策将维持从紧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月23日电---新加坡7月通胀加速,该国央行维持从紧货币政策、并允许本币升值的压力增加,尽管经济放缓.
新加坡统计局周二公布的数据显示,7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升5.4%,高于6月的5.2%,亦超过接受路透访查的11名分析师的预估.[ID:nCN1917551]
自今年1月通胀触及5.5%之後,7月数据是最高的.
"新加坡金融管理局10月将面临困难的决策.他们面对衰退,同时通胀接近峰值,"美银美林分析师Chua Hak Bin说.
"我认为新加坡金管局不会像之前的衰退期间那样采取中性立场."他补充说.
新加坡金管局当前的政策立场是允许本币升值,以削弱输入型通胀,而且一些分析师之前预计,新加坡金管局可能因为经济成长和出口减弱而放慢本币升值速度.
新加坡金管局7月将2011年通胀预估从3-4%调升至4-5%.
坡元兑美元今年迄今以来已经上涨6.2%,是表现最佳的亚洲货币之一.
鉴于其经济的开放性质,新加坡通过汇率来管理货币政策.
新加坡金管局在上次于4月发布的半年度货币政策声明中,允许坡元立即升值,并称将继续令坡元以稍快于通常的速度升值.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。