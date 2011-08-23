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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 15:08 BJT

〔全球金市〕现货金触及1,910美元上方纪录高位,受经济忧虑提振

路透新加坡8月23日电---现货金周二飙涨至1,910美元上方的纪录高位,连续第四个交易日创纪录新高,因对全球经济成长的持续担忧增强黄金避险魅力.

金价可能连续第七天上涨,而且月度上涨逾16%,为1999年9月以来最高纪录.

现货金XAU=一度上涨0.8%,至每盎司1,911.46美元纪录高位,之後回落,0626GMT持平于1,897.05美元.

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