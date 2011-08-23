〔全球金市〕现货金触及1,910美元上方纪录高位,受经济忧虑提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月23日电---现货金周二飙涨至1,910美元上方的纪录高位,连续第四个交易日创纪录新高,因对全球经济成长的持续担忧增强黄金避险魅力.
金价可能连续第七天上涨,而且月度上涨逾16%,为1999年9月以来最高纪录.
现货金XAU=一度上涨0.8%,至每盎司1,911.46美元纪录高位,之後回落,0626GMT持平于1,897.05美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。