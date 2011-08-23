《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月23日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:主要支撑位于200周移动均线所在的1.4030美元区域附近.7月高位1.4535和1.4575/80美元之间亦存在重大阻力.想开启跌向1.4030美元区域的走势,欧元需要拉回并收于55日移动均线切入位1.4330美元下方.过去四日,1.4330美元一直充当支撑位.从1.3835美元低位拉出的次要趋势线支撑切入位目前在1.4195美元左右.

美元/日圆:依然有进一步下跌的风险,但市场需要攻破在76.25/30日圆附近主要低位搭建的底部.任何跌破这些低位的走势都可能令美元续跌向74.50.要想升向55日移动均线和79.50/60的更高阻力位,需要先升破77.30区域.

英镑/美元:只有跌破1.6420美元,才有可能展开更深程度的修正,跌向1.6350美元,甚至1.6250/60美元区域,後者过去两周大部分时间内提供稳固支撑.若回头跌破1.6220美元,将重新以1.6170为目标,但200日移动均线切入位1.6085/95依然是关键支撑位,若此水准被攻破,英镑/美元将进一步下挫.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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