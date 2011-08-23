〔中国数据〕8月制造业续降温步伐稍缓,欧美需求疲软影响订单(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增分析师评论和背景)
* 8月汇丰制造业PMI初值小幅反弹至49.8
* 经济"硬着陆"风险仍然较小
* 欧美需求疲软迫使中国调整外贸结构
* 市场更为关注出口数据
路透北京8月23日电---乌云密布的欧美经济损及消费需求,出口导向型的中国制造业也难以独善其身.汇丰最新数据显示,8月中国制造业活动连续第二个月降温,但恶化情形较上月稍有改善.
汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的8月初值数据,显示中国制造业活动略微降温,暂缓此前三个月连续恶化的态势.新出口订单仍在减少,不过势头亦有所缓和.
外需疲软仍会影响中国经济的增长.美银-美林经济学家陆挺预计,中国整体经济增速会从2011年上半年的9.6%降低到下半年的9%左右,"我们保持此前对中国经济增长会迎来'软着陆'的预期."
而欧美需求不振迫使中国调整外贸结构,包括刺激内需、鼓励进口,并加大对新兴经济体的出口.中国商务部副部长蒋耀平周二亦称,今後中国将更加注意对外贸易的进出口平衡协调发展,进一步从政策、措施上鼓励积极有效地扩大进口.[ID:nCN1917095]
沪综指.SSEC今日收升1.5%,创一个半月来最大单日涨幅.不过国都证券分析师张翔认为,该PMI数据对市场没有太大影响,目前经济仍然处于放缓态势中,PMI小幅回升不能说明太多问题,市场更关注欧美应对债务危机对中国出口的影响.
参看中国PMI和工业增加值图表,请点选(here)
**"硬着陆"风险较小**
Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--8月汇丰中国制造业PMI初值为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,但仍然处于荣枯分水岭50下方;各分指数收缩趋势亦在趋缓,其中新出口订单指数的初值反弹至49.6的三个月高位.
"8月的制造业PMI初值仍与13%左右的工业增加值同比增速保持一致,...数据表明,中国经济'硬着陆'的风险仍然很小,这也为央行保持现有的紧缩货币政策提供了空间."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.
中国7月规模以上工业增加值同比增长14%,虽继续有所回落但仍在市场预期之内,缓解了对经济硬着陆的担忧.同期居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高,通胀压力仍居高不下.
在PMI初值的其他分项指标中,产出指数、就业指数的收缩正在放缓,与整体趋势保持一致;投入和产出价格上涨仍在加速,显示後期仍会面临一定的通胀压力;制造业成品库存则在加速消化.
是次PMI预览数据样本采集自8月12-19日之间.8月PMI终值则定于9月1日发布.
PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.
由汇丰与Markit联合编制的预览数据基于PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.
以下为过去一年的汇丰中国制造业PMI数据:
2011年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月
----------------------------------------------------------------------------------------
PMI 49.8* 49.3 50.1 51.6 51.8 51.8 51.7 54.5 54.4 55.3 54.8 52.9 51.9
注: *为PMI预览.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选