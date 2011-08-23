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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 15:28 BJT

《外汇动态》欧元盘旋在日高,交易商见到亚洲账户资金流动

0707GMT--欧元EUR=在淡静交投中报1.4395美元,接近盘中高位1.4402美元.

交易商表示,一个亚洲大型主权账户的买单与其他几家亚洲账户的卖单在1.4395美元附近相遇.

目前欧元兑美元走势在1.44美元附近受到压制,市场人士称1.4405上方挂有停止单,而在1.4420附近区域有大量卖单.

技术支撑位在100日移动均线切入位1.4360附近.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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