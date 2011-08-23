〔日本债市〕公债下跌,长期公债受政治不确定性拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月23日电---日本公债周二下跌,收益率曲线走翘,长期公债受到抛压,因市场人士需要为20年期公债标售腾出空间,以及对执政党领导人竞选持谨慎情绪.
"超长期公债收益率上扬...因20年期公债标售前市场人士调整仓位,以及对日本首相菅直人继任者持谨慎态度."一日系经纪商交易员称.
"大家担心,如果前日本外务大臣前原诚司继任,日本的财政纪律可能无法维持."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。