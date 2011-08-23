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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 15:24 BJT

〔日本债市〕公债下跌,长期公债受政治不确定性拖累

路透东京8月23日电---日本公债周二下跌,收益率曲线走翘,长期公债受到抛压,因市场人士需要为20年期公债标售腾出空间,以及对执政党领导人竞选持谨慎情绪.

"超长期公债收益率上扬...因20年期公债标售前市场人士调整仓位,以及对日本首相菅直人继任者持谨慎态度."一日系经纪商交易员称.

"大家担心,如果前日本外务大臣前原诚司继任,日本的财政纪律可能无法维持."

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