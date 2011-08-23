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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 15:36 BJT

〔全球金市〕现货金下跌逾1%,至每盎司1,874.39美元

路透伦敦8月23日电---现货金XAU=周二下跌逾1%,至每盎司1,874.39美元.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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