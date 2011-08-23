〔日本股市〕日经指数收高1.2%,受内需类股买盘提振(更新版)

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路透东京8月23日电---日股日经指数周二上涨,自昨日大幅跌势中反弹,因对食品生产商和纸业公司等内需类股的买盘,抵消对主要出口市场经济形势和强势日圆冲击的疑虑.

分析师表示,东京市场或将继续吸引外资和散户对防御类股和内需类股的买盘,同时他们可能不愿买入出口股等全球周期类股.

"防御性买盘或将延续至本周末,"大和证券资本市场资深技术分析师Hikaru Sato称.