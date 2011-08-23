〔日本股市〕日经指数收高1.2%,受内需类股买盘提振(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透东京8月23日电---日股日经指数周二上涨,自昨日大幅跌势中反弹,因对食品生产商和纸业公司等内需类股的买盘,抵消对主要出口市场经济形势和强势日圆冲击的疑虑.
分析师表示,东京市场或将继续吸引外资和散户对防御类股和内需类股的买盘,同时他们可能不愿买入出口股等全球周期类股.
"防御性买盘或将延续至本周末,"大和证券资本市场资深技术分析师Hikaru Sato称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。