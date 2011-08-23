版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 15:34 BJT

〔中国期市〕铜价上涨,受中国PMI数据和股市提振

路透上海8月23日电---铜价周二上涨,受股市走高和中国采购经理人指数(PMI)数据仍强劲提振,但对全球经济增长前景的担忧继续拖累人气.

市场将关注今日晚些时候公布的欧洲PMI数据,以及周五美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话.

0708MGT,LME三个月期铜CMCU3升1.4%,报每吨8,838美元,前交易日下跌1.2%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐