〔中国期市〕铜价上涨,受中国PMI数据和股市提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月23日电---铜价周二上涨,受股市走高和中国采购经理人指数(PMI)数据仍强劲提振,但对全球经济增长前景的担忧继续拖累人气.
市场将关注今日晚些时候公布的欧洲PMI数据,以及周五美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话.
0708MGT,LME三个月期铜CMCU3升1.4%,报每吨8,838美元,前交易日下跌1.2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。