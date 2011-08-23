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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 15:41 BJT

〔韩国股市〕在机构买盘助力下反弹收高3.9%,投资者承接近日超跌个股(更新版)

(新增细节)

* 综合股价指数收扬3.9%,受机构买盘推动

* 汽车和炼油股飙升,扳回近期跌幅

* 利比亚局势预期带动建筑类股上涨

路透首尔8月23日电---韩国股市周二大幅反弹,受机构买盘支撑,投资者承接近日超跌个股.

韩国综合股价指数.KS11收高3.86%至1,776.68点.周一曾跌至2010年7月以来最低收位.

韩国股市KOSPI 200 9月指数期货KSc1涨3.4%或7.5点,至228.25点.

"近来触发汽车、化学和炼油股大跌的停损单正逐渐失去动能,"LIG Investment & Securities市场分析师Park Hae-sung说.

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