〔韩国股市〕在机构买盘助力下反弹收高3.9%,投资者承接近日超跌个股(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 综合股价指数收扬3.9%,受机构买盘推动
* 汽车和炼油股飙升,扳回近期跌幅
* 利比亚局势预期带动建筑类股上涨
路透首尔8月23日电---韩国股市周二大幅反弹,受机构买盘支撑,投资者承接近日超跌个股.
韩国综合股价指数.KS11收高3.86%至1,776.68点.周一曾跌至2010年7月以来最低收位.
韩国股市KOSPI 200 9月指数期货KSc1涨3.4%或7.5点,至228.25点.
"近来触发汽车、化学和炼油股大跌的停损单正逐渐失去动能,"LIG Investment & Securities市场分析师Park Hae-sung说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。