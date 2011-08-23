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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 16:18 BJT

广东佛山一陶瓷厂起火,致14人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月23日电---中国官方媒体报导称，广东省一家陶瓷厂周二发生火灾，造成14人死亡，其中两人是从起火的大楼上跳下摔死。

新华社报导称，佛山三水区盛丰陶瓷厂在周二清晨发生火灾，上百名消防队员奋战两个小时将大火扑灭。

新华社称，该工厂法人代表事後被公安机关控制。报导未详细说明具体情况。(完)

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