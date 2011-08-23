广东佛山一陶瓷厂起火,致14人死亡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月23日电---中国官方媒体报导称，广东省一家陶瓷厂周二发生火灾，造成14人死亡，其中两人是从起火的大楼上跳下摔死。
新华社报导称，佛山三水区盛丰陶瓷厂在周二清晨发生火灾，上百名消防队员奋战两个小时将大火扑灭。
新华社称，该工厂法人代表事後被公安机关控制。报导未详细说明具体情况。(完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。