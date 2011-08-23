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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 16:03 BJT

《中国新债预测》七年国债收益率预测均值3.87%,接近二级市场水平

* 招标品种: 财政部2011年第17期七年续发债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(8月24日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)

* 预测区间: 3.85%-3.90%

* 预测均值: 3.87%(按各家机构预测值平均)

路透北京8月23日电---中国财政部周三将招标发行2011年第17期七年续发国债.路透调查显示,国债二级市场收益率已较7月初第17期国债发行时走升,加之当前资金面略趋紧,估计需求较为中性,其收益率预测均值接近二级市场水平,落于3.87%附近.

"最近市场还是缺钱,估计对这期债的需求一般,但它的期限比较合适,我们还是会参与点."北京一银行交易员并表示,其预计该期债券中标收益率为3.88%,在二级市场附近.

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期固息国债最新收益率为3.8761%.今年第17期七年品种7月7日开始计息,票面利率3.7%.

本期续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债8月25日开始续发行,8月29日续发行结束,续发行部分从8月31日起与原发行部分合并上市交易.(完)

--发稿 钟华; 审校 丁淑琴

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