《中国新债预测》七年国债收益率预测均值3.87%,接近二级市场水平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 招标品种: 财政部2011年第17期七年续发债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(8月24日)9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)
* 预测区间: 3.85%-3.90%
* 预测均值: 3.87%(按各家机构预测值平均)
路透北京8月23日电---中国财政部周三将招标发行2011年第17期七年续发国债.路透调查显示,国债二级市场收益率已较7月初第17期国债发行时走升,加之当前资金面略趋紧,估计需求较为中性,其收益率预测均值接近二级市场水平,落于3.87%附近.
"最近市场还是缺钱,估计对这期债的需求一般,但它的期限比较合适,我们还是会参与点."北京一银行交易员并表示,其预计该期债券中标收益率为3.88%,在二级市场附近.
中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期固息国债最新收益率为3.8761%.今年第17期七年品种7月7日开始计息,票面利率3.7%.
本期续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
该期国债8月25日开始续发行,8月29日续发行结束,续发行部分从8月31日起与原发行部分合并上市交易.(完)
--发稿 钟华; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。