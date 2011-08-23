〔中国新债〕财政部下周一将代理招标发行240亿元地方债,期限五年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月23日电---中国财政部明确下周一(29日)代理招标地方债的发行细节.该期债为五年期固定利率附息债,计划发行面值总额为240亿元人民币.
其中,天津、河北、江西、广西、四川、贵州和甘肃省(区、市)额度分别为13亿元、37亿元、35亿元、30亿元、68亿元、27亿元和30亿元.
刊登在中国债券信息网网站的公告显示,该期债为今年第六期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.
该期债的竞争性招标时间8月29日上午9:50-10:30,8月30日开始发行并计息,9月1日发行结束,9月5日起上市交易.
财政部此前公告称,8月下旬将代理招标发行广西等七省区市地方政府债券,总额476亿元,期限分为三年和五年.财政部已于周一代理招标发行236亿元三年期地方债.[ID:nCN1914449](完)
参看详情,请点击中国债券信息网网站(here)
--发稿 钟华; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。