〔中国新债〕财政部下周一将代理招标发行240亿元地方债,期限五年

路透北京8月23日电---中国财政部明确下周一(29日)代理招标地方债的发行细节.该期债为五年期固定利率附息债,计划发行面值总额为240亿元人民币.

其中,天津、河北、江西、广西、四川、贵州和甘肃省(区、市)额度分别为13亿元、37亿元、35亿元、30亿元、68亿元、27亿元和30亿元.

刊登在中国债券信息网网站的公告显示,该期债为今年第六期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.

该期债的竞争性招标时间8月29日上午9:50-10:30,8月30日开始发行并计息,9月1日发行结束,9月5日起上市交易.

财政部此前公告称,8月下旬将代理招标发行广西等七省区市地方政府债券,总额476亿元,期限分为三年和五年.财政部已于周一代理招标发行236亿元三年期地方债.[ID:nCN1914449](完)

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