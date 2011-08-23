〔路透基点〕皇朝家私3亿港元首次贷款条件浮出水面--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月23日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,皇朝家私(1198.HK)3亿港元首次贷款条件浮出水面.
恒生银行为委托主办行及额度分配行.
银行可以选择港元或美元贷款,以三种层次参贷:
承贷6,000万港元以上,含所有费用的价码为370个基点,获得委托主办行头衔.
承贷4,600-6,000万港元,含所有费用的价码为360个基点,获得主办行头衔.
承贷3,000-4,500万港元,含所有费用的价码为354个基点,获得承办行头衔.
本周将安排前往皇朝家私的中国工厂参观.
所筹资金将用于运营资本.
在截至6月的上半年,皇朝家私净获利较上年同期增加43%至9,681万港元.(完)
--编译 李富强;审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。