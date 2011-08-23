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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 17:09 BJT

〔路透基点〕皇朝家私3亿港元首次贷款条件浮出水面--RLPC

路透香港8月23日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,皇朝家私(1198.HK)3亿港元首次贷款条件浮出水面.

恒生银行为委托主办行及额度分配行.

银行可以选择港元或美元贷款,以三种层次参贷:

承贷6,000万港元以上,含所有费用的价码为370个基点,获得委托主办行头衔.

承贷4,600-6,000万港元,含所有费用的价码为360个基点,获得主办行头衔.

承贷3,000-4,500万港元,含所有费用的价码为354个基点,获得承办行头衔.

本周将安排前往皇朝家私的中国工厂参观.

所筹资金将用于运营资本.

在截至6月的上半年,皇朝家私净获利较上年同期增加43%至9,681万港元.(完)

--编译 李富强;审校 高琦

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