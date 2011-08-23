卡梅伦前助手曾从新闻集团享受丰厚离职福利--BBC

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月23日电---英国广播公司(BBC)周二报导称，前《世界新闻报》主编库尔森(Andy Coulson)昔日担任时任反对党保守党领袖的卡梅伦(David Cameron)的公关主管期间，曾从默多克旗下的新闻集团(NWSA.O)接受过金钱和福利。
2007年当库尔森因《世界新闻报》一名记者被控窃听手机而辞去该报主编一职不久，卡梅伦就聘请库尔森为其工作。卡梅伦的这一历史招致反对党的猛烈炮轰，称其缺乏判断力。卡梅伦2010年当选首相後再度聘请库尔森担任其公关主管。
库尔森今年稍早因涉嫌电话窃听而被捕。BBC称，库尔森当时从新闻集团接受了数十万英镑款项，作为截至2007年的离职补偿的一部分。
BBC援引消息人士说法称，他同时接受了新闻集团譬如三年医疗保险及保留公司配车等福利。
保守党发言人称，该党高层官员对库尔森这一离职补偿并不知情。英国首相官邸拒绝对此置评，但称这些事情发生在卡梅伦走马上任首相之前。
卡梅伦的批评者会抓住这一把柄，炮轰卡梅伦雇用这样一位与默多克关系密切的人士，显示其缺乏判断力。(完)
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
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