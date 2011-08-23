卡梅伦前助手曾从新闻集团享受丰厚离职福利--BBC

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月23日电---英国广播公司(BBC)周二报导称，前《世界新闻报》主编库尔森(Andy Coulson)昔日担任时任反对党保守党领袖的卡梅伦(David Cameron)的公关主管期间，曾从默多克旗下的新闻集团(NWSA.O)接受过金钱和福利。

2007年当库尔森因《世界新闻报》一名记者被控窃听手机而辞去该报主编一职不久，卡梅伦就聘请库尔森为其工作。卡梅伦的这一历史招致反对党的猛烈炮轰，称其缺乏判断力。卡梅伦2010年当选首相後再度聘请库尔森担任其公关主管。

库尔森今年稍早因涉嫌电话窃听而被捕。BBC称，库尔森当时从新闻集团接受了数十万英镑款项，作为截至2007年的离职补偿的一部分。

BBC援引消息人士说法称，他同时接受了新闻集团譬如三年医疗保险及保留公司配车等福利。

保守党发言人称，该党高层官员对库尔森这一离职补偿并不知情。英国首相官邸拒绝对此置评，但称这些事情发生在卡梅伦走马上任首相之前。