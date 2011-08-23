〔中国债市〕现券收益率盘整,央票发行收益率持平难消市场谨慎心态

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月23日电---中国银行间债市周二现券收益率维持盘整走势.一年期央票发行收益率走稳,一定程度上缓和了升息预期,但机构谨慎心态并未完全消除,再加上流动性偏紧,现券买气不兴,收益率延续窄幅波动的走势.
交易员指出,一年期央票发行收益率走稳也难以完全排除升息可能性,还需看其他期限品种发行情况,部分机构仍采取谨慎态度,债市在观望中前行,缺乏突破动力,预计近期会持续盘整态势.
"央票(发行)收益率稳住了,加息可能性下降一些,但也不能确定央行就是不升息."华南一银行交易员称,"现在市场心态和月初不一样,大家都很谨慎."
他并表示,心态的平复可能还需要一段时间,若公开市场各期限央票收益率全线走稳,而流动性再持续改善,债市有望逐渐回暖.
央行公告显示,今日招标发行的30亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率持平于3.5840%;央行上周二招标发行的50亿元一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%,打破此前连续六周持平走势,令市场升息预期重燃.[CN/MMTCN]
今日剩馀期限近0.26年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.37元,对应收益率3.2774%,成交103.51亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 4.2456 5.1985
上日 4.0518 5.0078
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7139/3.6529
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6465/3.5795
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2114/4.1464
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。