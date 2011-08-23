〔中国债市〕现券收益率盘整,央票发行收益率持平难消市场谨慎心态

路透上海8月23日电---中国银行间债市周二现券收益率维持盘整走势.一年期央票发行收益率走稳,一定程度上缓和了升息预期,但机构谨慎心态并未完全消除,再加上流动性偏紧,现券买气不兴,收益率延续窄幅波动的走势.

交易员指出,一年期央票发行收益率走稳也难以完全排除升息可能性,还需看其他期限品种发行情况,部分机构仍采取谨慎态度,债市在观望中前行,缺乏突破动力,预计近期会持续盘整态势.

"央票(发行)收益率稳住了,加息可能性下降一些,但也不能确定央行就是不升息."华南一银行交易员称,"现在市场心态和月初不一样,大家都很谨慎."

他并表示,心态的平复可能还需要一段时间,若公开市场各期限央票收益率全线走稳,而流动性再持续改善,债市有望逐渐回暖.

央行公告显示,今日招标发行的30亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率持平于3.5840%;央行上周二招标发行的50亿元一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%,打破此前连续六周持平走势,令市场升息预期重燃.[CN/MMTCN]

今日剩馀期限近0.26年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.37元,对应收益率3.2774%,成交103.51亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.2456 5.1985

上日 4.0518 5.0078

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7139/3.6529

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6465/3.5795

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2114/4.1464

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