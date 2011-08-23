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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 17:03 BJT

《外汇动态》日本当局在民主党选出新党魁前或暂缓外汇干预

0836GMT--当市场注意力聚焦在杰克森霍尔年会上时,日本的议员们正全身心投入即将到来的民主党党魁选举.在这场选举中,财务大臣野田佳彦将在公开竞争中迎战前外务大臣前原诚司,但胜出者也可能另有其人.

美元兑日圆JPY=走势相对稳定,部分东京交易商目前预计,在新党魁选出前,日本财务省除了动动嘴皮子之外,可能会暂停进一步的汇市干预.民主党新党魁料于下周初选出,胜出者将自动成为日本新任首相.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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