版本:
中国
债券 | 2011年 8月 23日 星期二 16:54 BJT

〔标题新闻〕西班牙首相称政府将通过新经济举措,坚决履行今年底前减赤至相当于GDP的6%承诺

注:GDP为国内生产总值的简称

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7JN0K9]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐